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الصحة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بالسلالة الهندية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-29T19:33:46+0000
الصحة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بالسلالة الهندية

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن تسجيل البلاد إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لم يسجل اية اصابة بالسلالة الهندية لكورونا"، مبينة "اجرينا مسحة لأحد المواطنين القادمين من الهند تبين انها سالبة".

وأضافت، "اتخذنا اجراءات عدة للحد من تفشي السلالة الهندية في العراق".

كما نفت الوزارة "شائعة بيع اللقاحات في السوق السوداء"، موضحة أن "جميع اللقاحات مجانية". 

وتعيش الهند موجة حادة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أن السلالة الهندية من الفيروس قد تنتقل، فقد سجلت حتى الآن في 17 دولة، مما يعني أن ما تعيشه الهند قد تكون له آثار واسعة على العالم بأسره، وأمواج "تسونامي" كورونا في الهند قد تضرب جميع الشواطئ.

وتتصاعد الأزمة الوبائية في الهند، فقد أعلنت وزارة الصحة الخميس تسجيل 3645 وفاة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة، مع تسجيل ما يقرب من 6 ملايين إصابة في أبريل/نيسان وحده، أي ثلث مجموع المسجل منذ بداية الوباء.

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