الصحة تغلق فروع منظمة غير حكومية "زوّرت" اجازة صحية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، اتخاذ إجراءات قانونية بحق منظمة غير حكومية قامت بتزوير اجازة صحية، مشيرة الى انها وجهت بإغلاق فروع المنظمة كافة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "اتخذت الإجراءات القانونية بحق مؤسسة نور الابداع التعليمية (منظمة غير حكومية) لقيامها بتنظيم ورش ودورات تدريبية على اجازة مزورة بأسم مكتب الوزير /قسم القطاع الصحي الخاص /شعبة النفقة الخاصة والمرقم 6838 بتاريخ 7 /7/ 2022 والمتضمن فتح ورش ودورات تدريبية في كافة المجالات الطبية والصحية والسماح لهم بالدورات الخاصة بمراكز التجميل".

واضاف البيان "سبق وان قدمت المؤسسة كتاب تروم فيه اقامة الورش التدريبية وتمت اجابتهم بأن نشاط المؤسسة غير مشمول بقانون تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحادي رقم 25 لسنة 2015 وكذلك الضوابط الخاصة بتشكيلات التدريب التي يتم استحداثها في المؤسسات الصحية الخاصة بموجب الامر الوزاري المرقم 8906 في 12/ 10/ 2020".

ووجهت الوزارة قسمها القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية وقيام دائرة التفتيش باتخاذ الاجراءات لغلق فروع المؤسسة كافة.