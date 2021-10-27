وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية يوم الأربعاء عن وصول شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس.

و وصلت وجبة من لقاح pfizer بلغت ٦٤٩،٣٥٠ جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي، وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم.

في الوقت ذاته تم وصول وجبة اخرى من لقاح فايزر عن طريق مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف وبلغت ١٣٣،٣٨٠ جرعة .

واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه تم توزيع الشحنات للمنافذ التلقيحية كافة، ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كوردستان.