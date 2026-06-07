الصحة تعلن حصيلة ضحايا حادث ذي قار والزيدي يتابع تداعياته

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، أن الحصيلة الأولية للحادث المروري المروع الذي وقع في محافظة ذي قار، بلغت وفاة 21 شخصاً وإصابة 19 آخرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صوتي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن بعض الجثث كانت متفحمة، وقد تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابون، وبينهم مواطنان إيرانيان، إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مبيناً أن الفرق الطبية تواصل متابعة الحالات المصابة.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن الأخير، يتابع باهتمام مع الحكومة المحلية في محافظة ذي قار والأجهزة المتخصصة تداعيات الحادث المروري الذي وقع في قضاء البطحاء وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من أهالي البصرة.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، موجهاً الجهات المعنية بفتح تحقيق دقيق في أسباب الحادث وتقديم الدعم والرعاية للمصابين وذوي الضحايا.

وكان مصدر أمني في ذي قار قد أفاد في وقت سابق، بمصرع وإصابة عشرات الزائرين من أهالي البصرة نتيجة حادث سير أعقبه حريق على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، إثر تصادم حافلة ركاب واحتراقها بالكامل، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.