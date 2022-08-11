الصحة تعلن الموقف الوبائي لمرض الحمى النزفية 

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل ٢٨٩ إصابة مؤكدة و٥٢ حالة وفاة في الموقف التراكمي لمرض الحمى لغاية هذا اليوم، فيما سجلت محافظة ذي قار إصابة مؤكدة بالمرض في الموقف اليومي للمرض.

وقالت الوزارة في إحصائية اوردتها عن الموقف الوبائي لحالات حمى القرم - الكونغو النزفية في العراق، ووردت لوكالة شفق نيوز إن "محافظة ذي قار سجلت، اليوم حالة اصابة مؤكدة بالمرض، فيما لم تسجل حالة وفاة بالمرض".

وبشأن الموقف التراكمي للمرض في عموم العراق فقد بينت الوزارة أن "محافظة ذي قار سجلت ١٢٤ إصابة مؤكدة و٢٩ حالة وفاة، وميسان ٣٢ إصابة وثلاث وفيات، فيما تشاركت كل من بابل وواسط بتسجيل ٢٤ حالة إصابة ووفيتان لكل منهما".

واضافت الوزارة ان "محافظة المثنى سجلت ١٨ اصابة و٦ وفيات، والبصرة ١١ وحالة وفاة واحدة، اما الديوانية ١١ حالة اصابة من دون وفيات، وسجلت بغداد/ الكرخ عشر اصابات وحالتي وفاة، فيما سجلت كربلاء ٨ اصابات من دون وفيات، كما ان بغداد الرصافة سجلت ٧ اصابات وحالتي وفاة، فيما سجلت نينوى ٤ اصابات فقط، وتشاركت اربيل وكركوك بتسجيل ٣ اصابات وحالة وفاة واحدة لكل منهما".

وتابعت الوزارة في الاحصائية أن " النجف سجلت ٣ إصابات فقط، وديالى اصابتين وحالة وفاة، وصلاح الدين اصابتين وحالتي وفاة، ودهوك اصابتين فقط، والانبار اصابة واحدة بالمرض".

وبينت الوزارة أن" المجموع الكلي لحالات الاصابة المؤكدة وفقا للموقف التراكمي في عموم العراق بلغ ٢٨٩ اصابة وعدد الوفيات بلغ ٥٢ حالة وفاة.