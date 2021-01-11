الصحة تعلق على ظهور أول حالة لسلالة كورونا الجديدة في العراق

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، ظهور إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تسجيل صوتي تعقيبا على إعلان المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي إصابته بالسلالة الجديدة لكورونا، إن "هذا الكلام غير صحيح مطلقا ولم يتم تسجيل اية إصابة بالسلالة الجديدة داخل العراق".

وأضاف أن "وزارة الصحة أعلنت أنه خلال أيام سيتم تحديث لعدد من المختبرات ليتم تشخيص الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا داخل العراق".

وأوضح البدر ان "المختبرات التي تمتلك القدرة على تشخيص الإصابات بالسلالة الجديدة عددها محدود جدا في العالم".

أعلن المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، يوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المتحور، وهي أول إصابة تسجل في العراق.

وقال الصميدعي في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه "بمتابعة طبية حثيثة لآخر أعراض فيروس كورونا المطور (كوفيد 20) ونتيجة فحوص مختبرية ثبت اصابتي بالفيروس المطور".

وأضاف أن "المشكلة في هذا الفيروس أنه لا يظهر في كل أجهزة المسحة pcr العراقية وبذلك يتعين على وزارة الصحة العراقية تحديث أجهزتها".