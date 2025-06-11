الصحة تعلق على تفشي الحمى النزفية في بغداد

شفق نيوز/ كذّبت وزارة الصحة العراقية وعلى لسان المتحدث باسمها سيف البدر، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عن تسجيل حالات إصابة بالحمى النزفية في العاصمة بغداد.

وأعرب البدر في تصريح مكتوب، عن استغرابه إزاء تداول معلومات وصفها بأنها "كاذبة لم تصدر عن الوزارة بشكل رسمي".

وأكد المتحدث أن وزارة الصحة متلزمة بإعطاء الموقف الوبائي الرسمي والدقيق بما يتعلق بحالات الإصابة والوفيات بالمرض.

وكانت وسائل إعلام عراقية محلية تداولت أنباء تفيد بتسجيل خمس إصابات بالحمى النزفية في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وسجل العراق 109 إصابات في عموم البلاد منذ بداية العام، بينها 16 حالة وفاة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الوقائية الخاصة بمرض الحمى النزفية، مؤكداً أن المرض فيروسي خطير لا يوجد له لقاح أو علاج فعال حتى الآن، لكن التشخيص المبكر والالتزام بالإجراءات الوقائية يرفعان احتمالية الشفاء إلى مستويات عالية جداً.

وأوضح البدر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن المرض ينتقل عن طريق التماس المباشر مع الحيوانات المصابة أو مع أنسجتها، أو سوائلها، أو لحومها، أو جلودها، أو فرائها، أو فضلاتها، وكذلك عن طريق حشرة القراد الناقلة للعدوى، والتي تتولى وزارة الزراعة، عبر دائرة البيطرة، مسؤولية مكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية.