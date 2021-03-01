رسمياً.. الصحة تطلق استمارة حجز جرعات لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعلن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بحجز لقاح كورونا بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث تم إطلاق البرنامج الإلكتروني الخاص بحجز لقاح Covid-19 عبر موقع الوزارة الإلكتروني الخاص: http://cov19reg.phd.iq/

وأهابت الوزارة، بالمواطنين، بالتسجيل والحجز للقاح Covid- 19 .

وأشارت إلى أن اطلاق الاستمارة يأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وباشراف وزير الصحة الدكتور حسن التميمي".