الصحة تطلق استمارات التعيين المركزي لخريجي الطب والأسنان والصيدلة والمعاهد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، إطلاق الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالتعيينات المركزية لمختلف التخصصات الطبية والصحية، وفق جدول زمني يمتد من مطلع أيلول/سبتمبر حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر 2025.

وحددت الوزارة فترات التقديم كالآتي:

خريجو كليات طب الأسنان من 1 ولغاية 14 أيلول/سبتمبر 2025.

خريجو كليات الصيدلة من 15 أيلول ولغاية 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

خريجو المعاهد بكافة العناوين من 1 تشرين الأول ولغاية 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

خريجو الكليات التقنية بكافة العناوين من 1 تشرين الثاني ولغاية 1 كانون الأول/ديسمبر 2025.

خريجو خارج العراق بجميع الفروع وخريجو كليات ومعاهد إقليم كوردستان من 1 ولغاية 15 كانون الأول/ديسمبر 2025.

كما أوضحت الوزارة أن الاستمارات الخاصة بخريجي الطب من خارج العراق وخريجي الإقليم، وكذلك استمارة خريجي التمريض للإقليم، ستغلق صباح 1 أيلول/سبتمبر 2025.

وأكدت أن الأولوية في التعيين ستكون لخريجي عامي 2022-2023 استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 24864 لسنة 2024، بينما سيتم اعتماد تعيين خريجي 2023-2024 بحسب حاجة الوزارة فقط.

وشددت وزارة الصحة على أن أي طلبات ورقية ترد بعد المدد المحددة سيتم إهمالها، مبينة أن ملء الاستمارة الإلكترونية لا يعد ضماناً للتعيين ما لم يتم تخصيص الدرجات الوظيفية من وزارة المالية.