الصحة تصدر أوامر تعيين خريجي الكليات التقنية الطبية وشفق نيوز تنشر الأسماء.. وثائق

شفق نيوز/ اصدرت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي الكليات التقنية الطبية للعمل بصفة ( تقني طبي متدرب).

جاء ذلك استنادا الى مصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي والى موافقة وزير الصحة هاني موسى العقابي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقالت الوزارة، إن "الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة اصدرت الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كلية الطب للجامعات غير العراقية ممن وردت صحة صدور اوامرهم الإدارية الصادرة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي وخريجي كليات الطب من الجامعات غير العراقية ممن لديهم أمر إداري مؤقت ووردت صحة صدور اوامرهم والصادرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعيين الاطباء خريجي السنوات السابقة للعمل كاطباء مقيمين دوريين في الدوائر المؤشرة ازاء كل منهم ولمدة سنة واحدة (تحت التجربة)".