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الصحة تصدر توضيحا حول تبادل إطلاق النار داخل مستشفى للولادة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-04T07:29:39+0000
الصحة تصدر توضيحا حول تبادل إطلاق النار داخل مستشفى للولادة في بغداد

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة الرصافة في بغداد، يوم الجمعة، حدوث تبادل لإطلاق النار داخل مستشفى للولادة والطفل شرقي العاصمة.

وقالت الدائرة في بيان اليوم، إنه "في ما يخص الفيديوهات المتداولة في صفحات و مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث اعتداء على مستشفى فاطمة الزهراء، وما يشاع بأن المعتدين كان لديهم مريضة داخل المستشفى ولعدم معالجة المريضة تم الاعتداء بضرب الرصاص الحي داخل المستشفى كل هذا التصريحات لا تمت لحقيقة ما حدث بشيء".

وأوضح البيان أن "السبب الحقيقي هو نزاع عشائري بين مجموعتين قرب الباب الخارجي للمستشفى و تبادل الرصاص الحي بينهما".

ونوه البيان إلى أنه تم القاء القبض على المتشاجرين واودعوا التوقيف وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

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