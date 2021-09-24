الصحة تشرع بفتح أول مقبرة جماعية في الأنبار وتجمع عينات "البو نمر"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل المباشرة بجمع عينات ذوي ضحايا مجزرة "البو نمر"، في محافظة الأنبار غربي البلاد، وفتح "المقبرة الجماعية" التي دفنوا فيها، بعد تنفيذ تنظيم داعش، عملية إعدام جماعي بحقهم.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة، زيد علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الايعاز إلى مديرية صحة الأنبار، بالمباشرة بجمع عينات من ذوي الضحايا، وإنشاء قاعدة بيانات للمفقودين من أبناء عشيرة البو نمر، من أجل فتح المقبرة وأخذ عينات من الجثامين ومطابقتها مع عينات ذويهم، وتسليمهم إياها بأسرع وقت ممكن".

وأضاف، أنه "سيتم فتح المقبرة، ونقل الرفات إلى دائرة الطب العدلي، وبعد إكمال التحاليل ومطابقتها مع قاعدة البيانات التي تمت المباشرة بالعمل عليها، سيتم تسليم الجثامين إلى ذويهم".

وأكد عباس، بأن "هذا الإجراء، يعد الأول من نوعه منذ تحرير الانبار من تنظيم داعش"، مبيناً، بالقول "لا نعلم ما هي المدة التي سيتم خلالها الإعلان عن نتائج هذه العملية، فقد تأخذ شهرين أو ثلاثة، وقد تصل إلى أكثر من ستة أشهر، وذلك بحسب عينات الرفات".

ولفت عباس، إلى أن "الهدف الرئيسي من إنطلاق هذه العملية، هو معرفة فيما اذا كانت هذه المقابر للمغيبين او لا".

وقد أعلنت مديرية صحة محافظة الأنبار، في وقت سابق من اليوم، المباشرة بجمع معلومات وعينات دم ذوي ضحايا مجزرة البو نمر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يدعو الفريق الوطني المعني بجمع المعلومات وعينات الدم، المشكل من قبل دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة والبيئة، ومؤسسة الشهداء، دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ذوي ضحايا اهالي ( البو نمر ) التابعة لقضاء هيت للحضور الى مركز دائرة صحة الانبار، للفترة من ( 21 - 28 )، من شهر ايلول الجاري، وبالتعاون مع فريق التحقيق الدولي ( unitad )".

وأضاف البيان، "نؤكد على العوائل، موضوع الاعلان والحضور مع جلب مستمسك رسمي في المكان والزمان المحددين اعلاه".

وبحسب تقارير صحفية، فأن مجزرة "البو نمر"، وقعت نهاية أكتوبر من عام 2014، حيث قام تنظيم داعش بتنفيذ اعدام جماعي بحق أبناء العشيرة.

وعثر على جثث حوالي 200 منهم في خندق بمثابة مقبرة جماعية بالقرب من قضاء هيت غربي محافظة الأنبار، مع ما لا يقل عن 60 من رجال القبائل الأخرى، كانوا أعدموا علنا داخل المدينة.

وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية، قالت في بداية نوفمبر 2014 أن عدد الأشخاص الذين قتلوا من عشيرة البونمر كان 322.