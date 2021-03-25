بعد وصوله .. الشروع بحملة التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" في العراق بينها إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وجّه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي يوم الخميس بتوزيع وجبات لقاح "أسترازينيكا" على انحاء العراق كافة بينها إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح صوتي مسجل عممه على وسائل الإعلام: حاليا يجري توزيع وجبات اللقاحات على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وكذلك إقليم كوردستان والمباشرة فورا بعملية التطعيم.

واكد على ضرورة التسجيل على المنصة الالكترونية باللغتين العربية والكوردية للحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن جرعات اللقاح التي وصلت اليوم وجميع اللقاحات المعتمدة في العراق هي آمنة وفعالة وخاضعة للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات العلمية الرصينة المحلية والدولية.

و أعلنت كل من منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك اليوم عن تسلم العراق 336 ألف جرعة من لقاح فايروس كورونا من نوع أسترازينيكا (AstraZeneca) عبر مرفق كوفاكس.

"وكوفاكس" عبارة عن آلية شراكة يقودها بشكل مشترك كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (CEPI)، وتحالف اللقاحات (غافي )، ومنظمة الصحة العالمية، جنبا إلى جنب مع اليونيسيف، الشريك الاساسي للتوصيل.

ووصل لقاح أسترازينيكا الذي تم تصنيعه في معهد أس كي – بايو في كوريا الجنوبية، الخميس 25 آذار 2021، وتم تسلمه في مطار بغداد الدولي من قبل وزير الصحة العراقي، حسن محمد التميمي، رفقة فريق من وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف.

وتسلم العراق بشكل رسمي من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار الجاري.

وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق على أن تشتري بغداد كميات أخرى من اللقاح.