الصحة تشدد على غلق المستشفيات "الكرفانية" في نينوى ومخاوف من تردي الواقع الطبي (وثيقة)

شفق نيوز/ جددت وزارة الصحة، يوم الاثنين، تأكيدها على تنفيذ تعليماتها السابقة بغلق جميع المستشفيات والمراكز الصحية "الكرفانية" في نينوى، التي تعول عليها المحافظة بعد تدمير البنى التحتية الصحية من قبل تنظيم داعش وعمليات التحرير.

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة صحة نينوى، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وهي تؤكد على تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة التي تقضي بغلق جميع الأبنية "الكرفانية" في محافظة نينوى.

وجاء في الوثيقة أيضاً، رفض أي استثناء من تنفيذ هذه التعليمات وإيقاف العمل في المستشفيات وإجراء المعالجات الخاصة لهذا الأمر.

من جانبهم، رجح أطباء في مدينة الموصل، في أحاديث لوكالة شفق نيوز، أن "قرار غلق المستشفيات الكرفانية في مدينة بناها التحتية الصحية مدمرة سيؤثر بالسلب وبشكل كبير على تقديم الخدمات الصحية في عموم محافظة نينوى".

ولفتوا إلى أن "مستشفى الجمهوري سيجري غلقه أيضاً وهو موقع رئيسي لتقديم الخدمات الصحية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، واستقبل في العام 2023 أكثر من مليون مراجع تلقوا العلاج فيه، فضلاً عن إجراء 32 ألف عملية تداخل جراحي أجريت في نفس العام".

وكانت السعة الاستيعابية لمحافظة نينوى قبل سيطرة تنظيم داعش على الموصل في العام 2014 بحدود ستة آلاف سرير، إلا أنها بعد الحرب وتدمير البنى التحتية أصبحت لا تتجاوز 2600 سرير، في ثاني أكبر المحافظات العراقية من حيث الكثافة السكانية.

وكان وزير الصحة صالح الحسناوي، قد وجهّ خلال زيارته لمدينة الموصل في أيلول/ سبتمبر 2023، وخلال تفقده لجرحى حادثة قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية بغلق جميع المستشفيات "الكرفانية".