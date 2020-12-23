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الصحة تشدد على عدم منح استثناءات لتغيير مواعيد الدوام المدرسي

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-23T21:22:07+0000
الصحة تشدد على عدم منح استثناءات لتغيير مواعيد الدوام المدرسي

شفق نيوز/ شددت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، على الالتزام بتحديد يوم واحد للدوام المدرسي من دون أي استثناءات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة وباء كورونا، وخصوصاً بعد ظهور سلالة جديدة للفيروس.

وقالت الوزارة في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إنها دعت وزارة التربية إلى عدم منح أي استثناءات تتعلق بتمديد أيام الدوام المدرسي غير التي تم تحديدها في وقت سابق، وهي دوام ليوم واحد لكل مرحلة دراسية.

وأكدت الصحة على أنها أبلغت وزارة التربية والحكومات المحلية في المحافظات بعدم منح أي استثناءات تخص ايام دوام المدارس، وبالأخص المدارس الاهلية، يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وكان وزير الصحة حسن التميمي، قد كشف في تصريح يوم أمس الثلاثاء، تابعته وكالة شفق نيوز، عن "تهاون من قبل بعض المؤسسات التربوية والتعليمية، وبالأخص المدارس الأهلية فعلى الرغم من تحديد الدوام المدرسي بيوم واحد إلا أن بعض المدارس جعلت الدوام لأربعة أيام في الأسبوع وقد صدر أمر بإغلاقها".

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