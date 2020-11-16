الصحة تشدد على شمول المؤسسات التربوية "الأهلية" بضوابط العام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، التزامها بضوابط وتعليمات البدء بالعام الدراسي الجديد، مشيرة الى أن الضوابط والتعليمات تشمل جميع المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية.

وأشارت مفوضية حقوق في العراق في وقت سابق اليوم الاثنين، إلى "مدارس اهلية" لا تلتزم بقرارات خلية الازمة، موضحة أن تلك المدارس فتحت ابوابها أمام الطلبة قبل ثلاثة اشهر دون اخذ احتياطات صحية.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تؤكد على التزام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ومن ضمنها ضوابط وتعليمات البدء بالعام الدراسي وهو يوم واحد لكل مرحلة دراسية مع التنفيذ الدقيق للتعليمات الصحية الوقائية.

وأوضحت أن هذه الضوابط والتعليمات تشمل جميع المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية، مشيرة الى أن هذه التعليمات تشمل المرحلة الحالية.

وبينت أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة والبيئة تتابع كافة المستجدات الوبائية محلياً وعالمياً وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات المعنية بما يخدم صحة المواطنين ويؤكد سلامتهم.

وقال وزير التربية الاتحادي علي حميد الدليمي أمس الاحد، ان الوزارة انهت الاجراءات الصحية، والتدابير الوقائية من فيروس كورونا للبدء بالعام الدراسي الجديد.

وقال في تصريح للصحفيين ان خلية الازمة وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حددت يوم 29 – 11 – 2020 موعدا للبدء بالعام الدراسي الجديد للصفوف والمراحل كافة.

وأكد ان الطلبة والتلاميذ سيباشرون الدوام في صفوفهم الدراسية يوما واحد بالاسبوع، وباقي الايام يتلقون التعليم عن بُعد بطريقة "اولاين".