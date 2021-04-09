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الصحة تشترط بطاقة التلقيح للسفر على الخطوط الجوية العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-09T10:44:22+0000
الصحة تشترط بطاقة التلقيح للسفر على الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز / اشترطت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الجمعة، إبراز "بطاقة التلقيح" للسفر على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، وعدم قطع أي تذكرة ما لم يتم إبراز هذه البطاقة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها ستقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم ما لم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح أيضا".

كما توعدت بـ"غلق كافة المستشفيات الأهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود أي عامل لا يحمل بطاقة التلقيح".

وبطاقة التلقيح، هي أحد إجراءات وزارة الصحة العراقية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، كما أنها أحد خطوات دفع المواطنين نحو التطعيم بلقاحات كورونا المتاحة في البلاد.

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