الصحة تزف بشرى سارة إلى خريجي المهن الصحية.. وثائق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، عن صدور امر وزاري بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر الصحة ببغداد والمحافظات.

وفي بيان لها ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه استنادا الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي وموافقة السيد وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي اصدرت وزارة الصحة امر وزاري بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة من حملة الشهادات العليا وحملة الشهادات الاولية في دوائر صحة بغداد والمحافظات.

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