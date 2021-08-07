الصحة ترفع "التوصية المريرة" للسيطرة على تفشي كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن تقديم الأخيرة توصية لفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة رفعت توصيات الى لجنة الصحة والسلامة العليا لغرض اعلان حظر شامل للتجوال بهدف السيطرة على الموقف الوبائي الذي بدأ يخرج عن السيطرة شيئا فشيئا".

وأضاف المصدر، "حتى اللحظة لم تحدد لجنة الصحة والسلامة العليا موعد عقد اجتماعها لغرض النظر في التوصيات المقدمة من الصحة".

وأشار إلى أنه "من المؤمل عقد اجتماع طارئ للجنة خلال اليومين المقبلين من أجل اصدار توجيهات وقرارات جديدة لمواجهة الوضع الوبائي الخطير".

وعادة ما يواجه فرض حظر التجوال رفضاً شعبيا على اعتبار أنه يؤثر سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على عملهم اليومي لتأمين قوت عائلاتهم.

وخلال الأسابيع الأخيرة تفاقمت إصابات فيروس كورونا في البلاد وتجاوزت نحو 10 آلاف حالة يوميا للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد، وسط تحذير من الصحة من المؤسسات الصحية قد تفقد السيطرة على الوباء.

ويبلغ إجمالي الإصابات في العراق مليونا و704 آلاف و363 إصابة، بينها 19 ألفاً و146 وفاة، ومليون و520 ألف حالة تعاف.