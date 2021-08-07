سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة ترفع "التوصية المريرة" للسيطرة على تفشي كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-07T14:38:27+0000
الصحة ترفع "التوصية المريرة" للسيطرة على تفشي كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، عن تقديم الأخيرة توصية لفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة رفعت توصيات الى لجنة الصحة والسلامة العليا لغرض اعلان حظر شامل للتجوال بهدف السيطرة على الموقف الوبائي الذي بدأ يخرج عن السيطرة شيئا فشيئا".

وأضاف المصدر، "حتى اللحظة لم تحدد لجنة الصحة والسلامة العليا موعد عقد اجتماعها لغرض النظر في التوصيات المقدمة من الصحة".

وأشار إلى أنه "من المؤمل عقد اجتماع طارئ للجنة خلال اليومين المقبلين من أجل اصدار توجيهات وقرارات جديدة لمواجهة الوضع الوبائي الخطير".

وعادة ما يواجه فرض حظر التجوال رفضاً شعبيا على اعتبار أنه يؤثر سلباً على المواطنين ذوي الدخل المحدود والذين يعتمدون على عملهم اليومي لتأمين قوت عائلاتهم.

وخلال الأسابيع الأخيرة تفاقمت إصابات فيروس كورونا في البلاد وتجاوزت نحو 10 آلاف حالة يوميا للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد، وسط تحذير من الصحة من المؤسسات الصحية قد تفقد السيطرة على الوباء.

ويبلغ إجمالي الإصابات في العراق مليونا و704 آلاف و363 إصابة، بينها 19 ألفاً و146 وفاة، ومليون و520 ألف حالة تعاف.

related

بسبب كورونا.. أغلاق محافظة عراقية لإشعار آخر

Date: 2020-03-14 18:39:55
بسبب كورونا.. أغلاق محافظة عراقية لإشعار آخر

بسبب اجراءات خاصة.. اغلاق ابواب ضريح الامام علي في النجف

Date: 2020-02-24 16:13:19
بسبب اجراءات خاصة.. اغلاق ابواب ضريح الامام علي في النجف

إصابة مسؤول امني عراقي ووالده بفيروس كورونا

Date: 2020-06-13 13:01:16
إصابة مسؤول امني عراقي ووالده بفيروس كورونا

بيوم واحد.. 80 وفاة و4224 إصابة بكورونا في العراق

Date: 2020-09-15 13:09:25
بيوم واحد.. 80 وفاة و4224 إصابة بكورونا في العراق

تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمحافظة واسط

Date: 2020-03-26 08:13:41
تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمحافظة واسط

العراق يسجل 2281 اصابة جديدة بكورونا واكثر من 1600 حالة تعافٍ

Date: 2020-07-16 15:01:02
العراق يسجل 2281 اصابة جديدة بكورونا واكثر من 1600 حالة تعافٍ

تعليق الدوام في مؤسسات الدولة باستثناء الأمن والصحة

Date: 2020-03-06 18:28:38
تعليق الدوام في مؤسسات الدولة باستثناء الأمن والصحة

حالتا وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا في محافظتين والحكومة تتجه لحظر جزئي

Date: 2020-06-06 15:11:03
حالتا وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا في محافظتين والحكومة تتجه لحظر جزئي