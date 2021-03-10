الصحة ترصد تهاونا في تطبيق الإجراءات خلال زيارة الإمام الكاظم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاربعاء، عن نجاح خطة الدعم الصحي لزيارة ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم، مشيرة إلى رصد "عدم التزام وتهاون" في تنفيذ الاجراءات الوقائية ضد كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها الصحية الوقائية رصدت نسبة كبيرة من عدم الالتزام والتهاون في تنفيذ الاجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي رغم نداءاتها المستمرة وتحذيراتها المتكررة من خطورة عدم اتباع تلك التعليمات".

وقدمت الوزارة الشكر لـ"جهود الجيش الابيض المتواصلة في تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية في ظل ظروف جائحة كورونا وكذلك جهودهم الاستثنائية في سرعة إخلاء وإسعاف جرحى الاعتداء الارهابي على الزوار قرب جسر الأئمة وتقديم كافة الاجراءات الخدمية والصحية لهم حيث تم تسجيل خروج أغلب الجرحى متحسنين وبصحة جيدة".

كما شكرت الوزارة "المواطنين الذين ألتزموا بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن الوزارة واتباع السبل الكفيلة بالوقاية ومنها لبس الكمامة والتباعد الجسدي".

وأبدت "أسفها لعدم التزام نسبة غير قليلة من المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية التي أكدت عليها وزارتنا لأهميتها في حفظ وحماية المواطنين وضمان أمنهم الصحي"، محذرة من "خطورة الموقف الوبائي الحالي والذي من الممكن أن يؤدي إلى حالة تفشي وبائي أكبر وأخطر يهدد المنظومة الصحية الوطنية".

وأكدت وزارة الصحة والبيئة "استمرارها في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الاولية والثانية والثالثة التخصصية، فضلاً عن تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا".

ودعت المواطنين الى "مراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور أعراض الوباء بشكل عاجل و عدم التماهل أو التباطؤ في المراجعة لتقليل مخاطر المضاعفات و نسب الوفيات"، مشيدة بـ"المؤسسات الامنية والقطعات العسكرية و المواطنين و أدارة وملاكات العتبة الكاظمية المقدسة التي تعاونت مع فرقنا الصحية الميدانية لتنفيذ التعليمات والاجراءات الوقائية".