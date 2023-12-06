الصحة ترد على السعودية بشأن تحذير مواطنيها من السفر الى العراق

شفق نيوز/ فندت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، مزاعم السلطات بتفشي الأمراض الانتقالية في العراق وتحذيرها لمواطنيّ المملكة من السفر إليه، وفيما أكدت أن نسب تسجيل الإصابات بهذه الأمراض ضئيلة شهادة منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أنها تقدم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مقيم عربي وأجنبي وأكثر من 5 ملايين زائر من 80 دولة سنوياً ولم تسجل أي إصابة في صفوفهم.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بشأن ورود اسم العراق ضمن منشور هيئة الصحة العامة في المملكة العربية السعودية والذي تنصح فيه مواطنيها بعدم السفر إلى هذه الدول لانتشار أمراض الكوليرا وحمى القرم وتكرار رصد أمراض الحصبة وكوفيد 19.

وقالت الوزارة "نود التوضيح بأن مستوى الخدمات الصحية في العراق عالٍ جداً وهناك انخفاض واضح بإصابات الأمراض النشطة ويعود ذلك للرعاية الصحية الجيدة وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية".

وأكدت أن "نسبة الوفيات بهذه الأمراض هي أقل بكثير من المعدلات المسجلة عالمياً وأن هذه الأمراض متوطنة في المنطقة والعراق وفي كثيرٍ من بلدان العالم ويتم تسجيل إصاباتها بأعداد محدودة وضمن الفئات ذات الاختطار العالي على غرار العديد من دول العالم".

ولفتت إلى أنه "بشأن الأمراض متكررة الرصد كالحصبة وكوفيد-19، فإن معدل الإصابات المرصودة المسجلة قليلة جداً ويتم تسجيلها في العديد من دول العالم المتقدمة في أنظمتها الصحية، علماً أن العراق لم يسجل أي مضاعفات أو وفيات ناتجة عنها".

وبينت الوزارة أنها "تقدم الخدمات الصحية لأكثر من مليون مقيم عربي وأجنبي في العراق وأكثر من 5 ملايين زائر من 80 دولة سنوياً ولم تسجل أي إصابة في صفوفهم بأمراض (الحصبة، والكوليرا، وحمى القرم النزفية) خلال السنوات الأخيرة".

وأشارت إلى أنها ستخاطب نظيرتها السعودية عبر القنوات الدبلوماسية لرفع اسم العراق من قائمة الدول الواردة في تقييمها.

ويوم أمس الثلاثاء، أوصت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.

ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات "تقييم أصفر"، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب "الأمراض المعدية المنتشرة داخلها، ونظراً لمستوى الخدمات الصحية فيها".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الكوليرا وحمى القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض متكررة الرصد بالبلاد".