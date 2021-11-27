سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة تحقق بوفاة طالب عقب تلقيه لقاح كورونا في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T14:14:36+0000
الصحة تحقق بوفاة طالب عقب تلقيه لقاح كورونا في كركوك

شفق نيوز/ أفادت السلطات المحلية في محافظة كركوك، يوم السبت، بأن وزارة الصحة ستحقق في وفاة طالب عقب تلقيه لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت مديرية صحة كركوك في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا مختصا من وزارة الصحة سيصل صباح يوم غد الى كركوك لغرض التدقيق في حالة وفاة الطالب".

ووفق معلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، من مصادر محلية وطبية، فإن الطالب مصطفى عدنان خلف، وهو من اهالي ناحية سليمان بيك، توفي إثر تلقيه جرعة لقاح فايزر المضاد لكورونا في مدرسة بقضاء داقوق.

وأضافت المصادر أنه لم يتم فحص الطالب للتأكد من سلامته من الوباء قبل إعطائه جرعة اللقاح، كما أنه لم يفصح عن حالته الصحية واتضح فيما بعد أنه كان مريضاً، لكن لم تتضح طبيعة مرضه على الفور.

related

بغداد تستجيب لطلب عاجل من كركوك بشأن كورونا.. والمحافظ يعلن الاستنفار

Date: 2020-02-25 15:45:24
بغداد تستجيب لطلب عاجل من كركوك بشأن كورونا.. والمحافظ يعلن الاستنفار

شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بكركوك

Date: 2020-03-06 20:26:37
شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بكركوك

كركوك تقاضي صاحب وليمة تسبب بإصابة العشرات بكورونا

Date: 2020-06-04 00:45:58
كركوك تقاضي صاحب وليمة تسبب بإصابة العشرات بكورونا

الكشف عن معلومات جديدة حول افراد الاسرة المصابين بكورونا في كركوك

Date: 2020-02-25 12:53:33
الكشف عن معلومات جديدة حول افراد الاسرة المصابين بكورونا في كركوك

صورة.. تعافي طفل مصاب بكورونا في كركوك

Date: 2020-03-07 21:14:35
صورة.. تعافي طفل مصاب بكورونا في كركوك

تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-06-05 16:07:35
تسجيل 11 حالة إصابة مؤكدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-07 16:26:46
كركوك تسجل حالة وفاة جديدة بكورونا

اربع حالات وفاة جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-06-19 15:28:07
اربع حالات وفاة جديدة بكورونا في محافظتين عراقيتين