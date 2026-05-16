الصحة تحقق بتلوث المياه في مؤسساتها بالنجف

شفق نيوز- النجف

أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة للتحقق من معلومات متداولة بشأن وجود حالات تلوث في المياه المستخدمة بعدد من المؤسسات الصحية في محافظة النجف.

وذكرت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير الصحة عبد الحسين الموسوي وجّه بتشكيل لجنة تضم دائرة التفتيش ودائرة الصحة العامة ودائرة صحة النجف، بمشاركة فريق علمي متخصص من مختبر الصحة العامة المركزي.

وأضاف البيان أن اللجنة ستتولى التحقق من المعلومات التي عرضها أحد الإعلاميين بشأن وجود حالات تلوث في المياه المستخدمة داخل عدد من المؤسسات الصحية في المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن صلاحيات الوزارة، إلى جانب مخاطبة الجهات المعنية الأخرى بشأن الملف.

وكان أحد الإعلاميين قد نشر، السبت، مقطع فيديو تحدث فيه عن إغلاق مستشفيات في النجف بسبب تلوث المياه ببكتريا سامة.