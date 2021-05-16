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الصحة تحسم الجدل.. حظر التجول الجزئي جميع ايام الاسبوع

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-16T16:24:22+0000
الصحة تحسم الجدل.. حظر التجول الجزئي جميع ايام الاسبوع

شفق نيوز/ حسمت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، الجدل القائم بشأن تجول المواطنين يومي "الجمعة والسبت" من كل اسبوع، مؤكدة أن الحظر "الجزئي" يشمل جميع أيام الأسبوع.

وأبلغ المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، وكالة شفق نيوز، إن وزارته "حسمت الجدل بخصوص يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع واكدت أن حظر التجوال الجزئي يشمل جميع أيام الأسبوع".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق قررت، الخميس الماضي، إلغاء حظر التجول الشامل المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، والإبقاء على حظر آخر جزئي خلال ساعات الليل.

وجاء القرار اثر تظاهرات شهدتها منطقة الكرادة وسط بغداد، وعدد من المناطق البغدادية الاخرى، منددة باجرءات الحظر وداعية الى فتح الطرق والغاءه.

في وقت أفاد متحدث أمني رسمي، بأن حظر التجوال الشامل مستمر يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع ليخلق حالة من الجدل بين المواطنين.  

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