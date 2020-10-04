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الصحة تحذر من فتح المدارس: اصابات كورونا سترتفع لـ10 آلاف حالة يوميا

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-04T04:51:13+0000
الصحة تحذر من فتح المدارس: اصابات كورونا سترتفع لـ10 آلاف حالة يوميا

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة والبيئة، من اعادة فتح المدارس وعودة الطلبة الى صفوفهم الدراسية في ظل تفشي فيروس كورونا، متوقعة ارتفاع عدد الاصابات اليومي بالوباء الى 10 آلاف حالة.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد عن عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة والبيئة الدكتور زياد حازم قوله ان قرار عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم نظرا لظروف جائحة كورونا.

واضاف انه بامكان طلبة المرحلة الاعدادية والجامعات متابعة المنهاج الدراسي عبر التعليم الالكتروني وبتطبيقات مختلفة كوسيلة لاستمرار التعليم وعدم تفويت فرصة ضياع العام الدراسي الجديد.

واشار حازم الى ان دوام الطلبة سيتم اقراره بعد الزيارة الاربعينية وانتهاء موسم الخريف اي بعد مضي شهر من الزيارة، لان هذا الامر قد تصاحبه زيادة بعدد حالات الاصابة الى 10 آلاف حالة يوميا، وحينها سيتم تأجيل الدوام للطلبة، لكن حتى الان الملامح غير واضحة ومازالت الارقام المعلنة ضمن الموقف الوبائي كما هي، لذا سيتم بعد المدة المذكورة اتخاذ القرار في حالة ارتفاع اعداد الاصابات بالعودة ام لا.

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