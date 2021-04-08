الصحة تحذر من تهديد حقيقي: العواقب ستكون وخيمة وخطيرة

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، الخميس، من تهديد حقيقي قد يخلف عواقب وخيمة وخطيرة جراء استمرار تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحذر من خطورة الوضع الوبائي في العراق حيث بلغ المنحى الوبائي مستوى خطيراً جدا وذلك بتسجيل اكثر من ٨ الاف اصابة في اليوم الواحد وهو اعلى معدل منذ بدء الجائحة".

وأضافت أن هذا الأمر "سيؤدي الى تهديد حقيقي يفوق امكانية مؤسساتنا الصحية على استيعاب عدد المرضى الداخلين الى مراكز ومستشفيات علاج كوفيد ١٩ وردهات العناية المركزة و المخاطر الكبيرة على صحة المجتمع باكمله".

وأشارت إلى أن "استمرار ارتفاع الاصابات هو نتيجة حتمية لهذا التهاون الكبير بالاجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص".

وأوضحت أن فرق الوزارة "رصدت مستويات متدنية من التزام المواطنين والذي يكاد يكون شبه منعدم في اغلب مناطق العراق من ناحية قلة أرتداء الكمام وعدم الاهتمام للتباعد الجسدي واستمرار التجمعات البشرية في الاسواق واقامة الحفلات والمناسبات ومجالس العزاء".

واعتبرت الوزارة ذلك "استهانة واضحة لخطورة جائحة كورونا والاثار الخطيرة لها على صحة المواطن والمجتمع ، في مشهد يشير بشكل واضح الى تجاهل المجتمع للتعليمات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وكذلك البيانات الصادرة من وزارة الصحة والمؤسسات الصحية المختصة على الرغم من الجهود الكبيرة لنشر التوعية والتثقيف لخطورة عدم الالتزام والتجاهل للاجراءات الوقائية".

وقالت إنها "تكرر التحذير من العواقب الوخيمة والخطيرة بسبب الوضع الوبائي المقلق، وتحمل الجهات التي تدعو وتقيم للتجمعات البشرية ومجالس العزاء والمناسبات والتي لاتلتزم بالتعليمات الصحية مسوؤلية ازدياد عدد الاصابات والتبعات الناتجة عنها من ازدياد نسب الوفيات والاصابات المرضية الخطيرة".

كما دعت كافة القوى المجتمعية من رجال دين وشيوخ عشائر ومثقفين ونشطاء واعلاميين الى "تحمل المسؤولية الوطنية والاخلاقية وعدم الصمت في ظل أستمرار الوضع الوبائي الخطير مما سيؤدي الى نتائج كارثية ومرعبة".

وعبرت الوزارة عن أسفها لضعف الاقبال على أخذ اللقاح خلال الايام الماضية بعد أن كان العدد تصاعديا في الايام الاولى من أطلاق الحملة والذي قد يكون نتيجة الاشاعات غير الدقيقة التي اثيرت على اللقاحات.

وأكدت على "فعالية ومأمونية اللقاحات التي تدخل العراق، وانها معتمدة من قبل المنظمات العلمية العالمية ومنظمة الصحة العالمية "، منوهة إلى أن "المضاعفات التي اثيرت على لقاح استرازنيكا - أكسفورد هي نادرة الحدوث وتصل الى نسبة واحد بالمليون".

وأردفت أنها "تؤكد على المواطنين بضرورة التسجيل في المنصة الالكترونية والتوجه الى المراكز الصحية لتلقي اللقاح فانه الوسيلة الوحيدة للسيطرة على هذا الوباء الخبيث".