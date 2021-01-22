الصحة تحذر من استغلال التفجيرات بالاحتيال على المواطنين

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة، يوم الجمعة، من استغلال البعض للتفجيرات من خلال جمع تبرعات لمعالجة الجرحى، مؤكدة أن المؤسسات الصحية تقدم خدماتها لعلاج جرحى العمليات الإرهابية والعسكرية بالمجان.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض الدعوات لجمع تبرعات لعلاج الجرحى وغيرهم، ونحن نؤكد أن جميع الخدمات الصحية الأساسية ومن أهمها خدمات الطوارئ تقدم بالمجان يومياً وبشكل اعتيادي في جميع المؤسسات الصحية".

وأضاف "أما بخصوص جرحى تفجيريّ بغداد يوم أمس الخميس، فكان هناك اهتمام خاص من وزير الصحة حيث قام بزيارة جميع الجرحى الراقدين في المستشفيات، وأغلبهم غادروا بعد تلقيهم العلاج وتحسن وضعهم الصحي، ومن تبقى يتلقون العلاج اللازم".

وحذر البدر من استغلال البعض لمثل هكذا أحداث للاحتيال على المواطنين من خلال جمع التبرعات تحت عنوان معالجة الجرحى، داعياً الجميع إلى قطع الطريق أمام هؤلاء.

وشهدت العاصمة بغداد صباح يوم أمس الخميس تفجيراً انتحارياً مزدوجاً استهدف سوقاً للملابس في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة، وأسفر عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 آخرين بجروح متباينة.