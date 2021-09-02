الصحة تحذر العراقيين من متحورات كورونا "أشد خطراً"

شفق نيوز/ رجح الفريق الطبي الإعلان لوزارة الصحة، يوم الخميس، ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا في العراق، عازية السبب الى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وعزوفهم عن تلقي اللقاحات.

وقالت عضو الفريق ربى فلاح، لوكالة شفق نيوز، إنه "من ممكن تسجيل إصابات بمتحورات فيروس كورونا الموجودة حالياً أو التي ستظهر مستقبلاً في العراق، بغض النظر عن مسمياتها العلمية، ما دام الوباء منتشراً والمواطنون غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية".

وأضافت "من المرجح أن تظهر متحورات جديدة أشد خطراً من سابقاته، وأي متحور جديد من الممكن أن يصاب به الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا ومن لم يتلقوا اللقاح، الأمر متعلق بمدى فاعلية اللقاحات مع المتحورات".

وأكدت أن "اللقاحات الحالية أثبتت فاعليتها ضد المتحورات، وما من سبيل آخر للوقاية من كورونا ومتحوراته غير اللقاحات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم".

واشارت فلاح الى ان "استمرار تفشي وتوطن فيروس كورونا في العراق سببه استمرار المواطنين بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وعزوفهم عن تلقي اللقاحات التي ستحد من كورونا ومتحوراته الحالية والمستقبلية".

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في أوقات سابقة عن تسجيل إصابات بمتحور فيروس كورونا دلتا الهندي، الذي يعد أسرع انتشاراً وأشد فتكاً من سابقاته.