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"الصحة" تحدد نسبة إصابات بكورونا يتوقف معها الدوام بمدارس العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-08T11:30:45+0000
"الصحة" تحدد نسبة إصابات بكورونا يتوقف معها الدوام بمدارس العراق

شفق نيوز/ لم تستبعد لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب يوم الثلاثاء من اللجوء الى إيقاف التعليم في مدارس البلاد كافة، والاكتفاء بتلقيه عن بُعد للعام الدراسي الحالي اذا ما آلت اليه الأمور بتفاقم نسبة الاصابات بفيروس كورونا بين صفوف الكوادر التدريسية والطلبة والتلاميذ.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن لجنته "تتابع الموضوع بدقة عالية واتصلنا ببعض مديري التربية في بغداد والمحافظات، وتم تسجيل بعض الإصابات بالوباء ضمن الطلبة والكوادر التدريسية وعلى ضوء ذلك تم إغلاق مدرسة واحدة في البصرة والأخرى في جانب الرصافة ببغداد".

واضاف ان "هذا الموضوع طبيعي حاليا ولا توجد إصابات كبيرة، وان تشخيص إصابة أو اصابتين في المدرسة واحدة طبيعي جدا"، مستدركا القول ان "تسجيل 15 إصابة مثلا يستدعي ذلك إلى إغلاق المدرسة بالكامل".

وبين الموسوي، أن "تعليق الدوام  بمدرستين أو ثلاث بعموم العراق امر طبيعي جدا"، مردفا بالقول "اما زيادة الإصابات وازدياد التعليق في المدارس سيدفع ذلك إلى الإغلاق التام لها أو تأجيل  العام الدراسي".

وقررت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من اليوم تعليق الدوام الرسمي لمدة 14 يوماً في أي مؤسسة تعليمية تُسجل فيها أكثر من خمس اصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك ضمن اطار اصدارها تعليمات جديدة خاصة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب والكوادر التعليمية مع انطلاق العام الدراسي 2020 – 2021.

وبدأ الدوام الرسمي في مدارس العراق ما عدا اقليم كوردستان في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بعد تأخير امتد لشهرين عن الموعد المعتاد في كل عام جراء تفشي ظهور وباء كورونا.

وشكلت وزارة التربية خلية أزمة برئاسة وزيرها علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الأزمات وإيجاد المعالجات السريعة لها، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي في كل اسبوع، وبحسب المرحلة الدراسية ( ابتدائي أو ثانوي).

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