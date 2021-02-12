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الصحة تتوقع "الأسوأ" وتحذر: السلالة الجديدة قد تكون بيننا فعلاً

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-12T20:11:55+0000
الصحة تتوقع "الأسوأ" وتحذر: السلالة الجديدة قد تكون بيننا فعلاً

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الجمعة، قرب ظهور نتائج الفحوصات التي أجرتها المؤسسات الصحية للكشف عن سلالة كورونا الجديدة، منوها إلى أنها قد دخلت البلاد فعلاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده التميمي في مدينة النجف.

وقال التميمي إن "السلالة الجديدة اجتاحت دول العالم، والعراق ليس بمعزل عن العالم، وربما تكون قد دخلت إلى البلاد فعلاً".

وأضاف أن الصحة شرعت بالفحوصات المختبرية للسلالة الجديدة، مبينا أن النتائج ستظهر خلال الأيام المقبلة.

وتوقع التميمي زيادة عدد الوفيات والاصابات خلال الايام المقبلة، موضحاً، "قبل شهر وصل معدل الاصابات الى 500 اصابة يوميا، ولكن عاود المعدل الارتفاع".

وبشأن لقاح كورونا، قال التميمي، "نحن مقبلون على وصول اللقاح نهاية شهر شباط الجاري، وسنبدأ برنامج التطعيم بعدها".  

ويبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا 639 ألفا و 438 إصابة، بينها 13 ألفا و157 وفاة، و604 آلاف و822 حالة شفاء.

والأسبوع الماضي، قال التميم، إن الاصابات ارتفعت بنسبة 2.5 بالمائة، بعد ان كانت مستقرة عند 1 بالمائة من إجمالي الفحوصات اليومية التي تجريها بلاده للكشف عن إصابات "كورونا".

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