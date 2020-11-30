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الصحة تتوعد: سيتم غلق هذه الأماكن إذا لم تلتزم بإجراءات الوقاية

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-30T19:34:24+0000
الصحة تتوعد: سيتم غلق هذه الأماكن إذا لم تلتزم بإجراءات الوقاية

شفق نيوز/ توعدت وزارة الصحة العراقية يوم الاثنين بغلق المدارس والمتاجر والمقاهي التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية الازمة الصحية في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا اتخدت القرارات الآتية:

١- توجه بتطبيق قانون الصحة العامة بغلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

٢- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية

٣- تطالب كافة الوزارات والدوائر للالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا.

وسجل العراق، لغاية الآن، 552 ألفاً و549 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 12258 وفاة، و482 ألفاً و674 حالة شفاء.

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