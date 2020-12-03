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الصحة تتابع مع شركة فايزر الاجراءات اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-03T15:03:26+0000
الصحة تتابع مع شركة فايزر الاجراءات اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق

شفق نيوز/ أكدت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، وصول اللقاح المضاد لفيروس كورونا حال إطلاقه من الشركة المصنعة.

وذكر بيان لوزارة الصحة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الامير الحلفي بحث مع شركة فايزر الأمريكية الاجراءات اللوجستية لتوريد اللقاح الى العراق.

ولفت البيان إلى أن؛ وزارة الصحة العراقية واحدة من المشتركين في التحالف الدولي للادوية واللقاحات وسيتم ايصال للعراق باسرع وقت ممكن حال إطلاقه وتوريده للدول المشاركة ضمن التحالف الدولي للادوية واللقاحات.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت في وقت سابق من يوم الخميس عن مباشرتها وعن طريق وزارة الخارجية بمخاطبة الدول المنتجة للقاح فيروس كورونا بهدف الحصول عليه والبدء بحملات التطعيم في اسرع وقت بالبلاد.

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