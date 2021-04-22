سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة النيابية: لم نسجل أي اعراض خطيرة بعد أخذ لقاح كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-22T13:50:16+0000
الصحة النيابية: لم نسجل أي اعراض خطيرة بعد أخذ لقاح كورونا

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الصحة النيابية، يوم الخميس، عدم تسجيل أي اعراض خطيرة للمصابين بعد أخذ جرعة لقاح فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لـوكالة شفق نيوز، إن "جميع اللقاحات الموجودة بالعراق هي الصيني والامريكي والبريطاني، فيما لم نسجل أي حالة وفاة واصابة خطيرة للمصابين بعد أخذ جرعة اللقاح".

وأضاف إنه "لغاية الان اللقاحات أمينة، إلا إن هناك تخوف لدى المواطنين من اخذ اللقاح، وإن هذا التخوف تاريخي من أي للقاح جديد يظهر بالفترة المقبلة، غير ان هذا التخوف يقل تدريجيا مع مرور الوقت".

ودعا الموسوي، وزارة الصحة إلى توعية المواطنين وما أهمية اللقاح كورونا بالوقت الحالي.

related

الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

Date: 2021-02-07 13:25:17
الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

العراق لمواطنيه: لقاح كورونا جواز سفر صحي عالمي

Date: 2021-03-31 04:34:00
العراق لمواطنيه: لقاح كورونا جواز سفر صحي عالمي

العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا

Date: 2020-12-11 15:24:51
العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا

العراق.. "خطة" أمنية لإيصال لقاح كورونا إلى جميع المحافظات وكوردستان

Date: 2021-04-11 14:24:40
العراق.. "خطة" أمنية لإيصال لقاح كورونا إلى جميع المحافظات وكوردستان

العراق يتسلم الوجبة الثانية من اللقاح الصيني الأسبوع المقبل

Date: 2021-04-08 12:05:23
العراق يتسلم الوجبة الثانية من اللقاح الصيني الأسبوع المقبل

فيديو .. مسؤول صحي عراقي يتحدث عن اعراض ظهرت عليه بعد تلقيه لقاح كورونا

Date: 2021-03-03 08:05:19
فيديو .. مسؤول صحي عراقي يتحدث عن اعراض ظهرت عليه بعد تلقيه لقاح كورونا

إيران ترد على مبادرة العراق: لن نرسل الزوار

Date: 2020-09-30 17:59:38
إيران ترد على مبادرة العراق: لن نرسل الزوار

وزير سابق: لقاحات كورونا تُباع في أسواق العراق

Date: 2021-03-17 08:42:33
وزير سابق: لقاحات كورونا تُباع في أسواق العراق