الصحة النيابية: لم نسجل أي اعراض خطيرة بعد أخذ لقاح كورونا

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الصحة النيابية، يوم الخميس، عدم تسجيل أي اعراض خطيرة للمصابين بعد أخذ جرعة لقاح فيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لـوكالة شفق نيوز، إن "جميع اللقاحات الموجودة بالعراق هي الصيني والامريكي والبريطاني، فيما لم نسجل أي حالة وفاة واصابة خطيرة للمصابين بعد أخذ جرعة اللقاح".

وأضاف إنه "لغاية الان اللقاحات أمينة، إلا إن هناك تخوف لدى المواطنين من اخذ اللقاح، وإن هذا التخوف تاريخي من أي للقاح جديد يظهر بالفترة المقبلة، غير ان هذا التخوف يقل تدريجيا مع مرور الوقت".

ودعا الموسوي، وزارة الصحة إلى توعية المواطنين وما أهمية اللقاح كورونا بالوقت الحالي.