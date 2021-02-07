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الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-07T13:25:17+0000
الصحة النيابية: لا فرض لحظر التجوال واللقاح يصل نهاية شباط

شفق نيوز/ استبعدت لجنة الصحة النيابية، يوم الأحد، وجود أي توجه لفرض حظر للتجوال خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد حاليا أي توجه الفرض حظر التجوال الجزئي أو الدائمي بالعراق، هذا نستبعد أيضا فرض حظر للتجوال في الفترة المقبلة بعد زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف أن "زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا محسوبة أو مسيطر عليها"، مشيرا إلى أن "فرض حظر التجوال هو آخر الحلول الموجودة بالبلاد".

وتابع الموسوي، أن "هناك حلول أخرى مثل توعية المواطن بالالتزامات بإجراءات السلامة الصحية، وتقييد حركة المواطنين في الأسواق والمولات َالامكان المزدحمة"، مؤكدا أن" العراق سيستقبل خلال نهاية الشهر لقاح فيروس كورونا".

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