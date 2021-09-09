الصحة النيابية تناشد العراقيين بتلقي اللقاح: الموجة الرابعة قادمة

شفق نيوز/ جددت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الخميس، تحذيراتها للعراقيين من "موجة رابعة" لفيروس كورونا وزيادة معدل الاصابات في البلاد.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "المتحورات والمتغيرات لفيروس كورونا مستمرة"، مؤكداً أن "هناك متحورات ستكون اشد خطورة من متحور دلتا".

وأضاف الموسوي، "قد نشهد الموجة الرابعة للفيروس خلال الاشهر المقبلة"، مناشداً العراقيين بضرورة "اخذ اللقاح والتعقيم ولبس الكمامة لحماية انفسهم والوقاية خطورة كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، نهاية شهر آب الماضي، عن خروج البلاد من موجة فيروس كورونا الثالثة، إلا أنها حذرت حينها من الدخول بالموجة الرابعة.