الصحة النيابية تكشف عن سبب نقص الفحوصات الخاصة بكورونا

شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الثلاثاء، عن سبب انخفاض عدد الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا من المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك ضغطا كبيرا يمارس على وزارة الصحة من قبل بعض الوزارات والدوائر المعنية والجامعات والكليات التي تطالب موظفيها والطلاب بجلب نتيجة فحص مسحة فيروس كورونا بشكل دوري أو مستمر".

وأضاف إن "هذا الاجراء تسبب بضغط كبير على وزارة الصحة وذهاب الفحوصات إلى أشخاص غير مصابين وحرمان المرضى منها، مما تسبب ذلك بنقص الفحوصات في المستشفيات والمراكز الصحية".

وتابع خلاطي، إن "الحل الافضل لمعالجة هذا الامر هو أن يتخذ مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عدة إجراءات وتوجيه الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإيقاف مطالبتهم للموظفين وطلاب الجامعات بجلب المسحة بشكل دوري"، مشيرا إلى أن "إمكانيات للمستشفيات والمراكز الصحية محدودة الاستيعاب للمصابين والمرضى".