الصحة النيابية تقترح إعادة فرض الحظر الجزئي بـ"القوة" في العراق

شفق نيوز/ اقترحت لجنة الصحة النيابية اليوم السبت على الجهات المعنية فرض حظر جزئي بـ"القوة" واعتماد اجراءات "عقابية صارمة" بحق المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية لمواجهة موجة "خطيرة" من وباء كورونا قد تدخل البلاد قريبا.

وقال عضو اللجنة وعضو خلية الازمة فالح الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "العراق على ابواب دخول موجة وبائية عالية وخطيرة من جائحة كورونا وهو امر واقع لان العراق محاط بدول تشهد انهيارات صحية وارتفاعات كبيرة بمعدلات الاصابات والوفيات".

وشدد على تأمين المستلزمات والادوية اللازمة، وتوسيع الفحوصات والتحريات الصحية عن الوباء من قبل وزارة الصحة، وتنفيذ اجراءات وقائية تضامنية من قبل المواطن والحكومة والمؤسسات الدينية والمجتمعية لمواجهة موجة كورونا الجديدة.

وكشف الزيادي عن قرارات مهمة ستتخذها اللجنة العليا للصحة والسلامة خلال المدة القليلة المقبلة، وأبرزها وبحسب المعطيات والترجيحات العودة الى الحظر الجزئي وتعليق الدوام في المدارس والجامعات وتقليصه في الدوائر الحكومية، لافتا الى ان مواجهة خطر كورونا الجديد والخلاص منه مرهون بالتزام المواطن واجبار الجميع على الخضوع للاجراءات الوقاية وعدم التراخي حيال الخطر الوبائي.

وطالب الزيادي الحكومة بفرض حظر جزئي بـ"قوة القانون والاجراءات العقابية وعدم اقتصاره على بيانات اعلامية للحد من الاضرار الوبائية المحتملة اسوة بما تنفذه دول العالم كافة".

ولوّحت وزارة الصحة والبيئة العراقية يوم الجمعة الى اللجوء لإتخاذ اجراءات أشد صرامة للحد من تفشي فيروس كورونا، والحيلولة دون فقدان السيطرة على الوضع الوبائي في البلاد.

وكان المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، قد قال في وقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال استمرار زيادة الحالات المسجلة بفيروس كورونا بشكل يومي، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية، سوف توصي وزارة الصحة العراقية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ اجراءات مشددة".

وبين أنه "قد يكون ضمن الاجراءات المشددة حظر التجوال وغيرها من الاجراءات وهذا كله حسب المستجدات الوبائية"، مؤكداً أن "القرار الاخير يبقى للجنة للصحة والسلامة الوطنية، التي هي لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"