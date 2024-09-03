الصحة النيابية تطالب "جهات" بالتوقف عن تحريض الخريجين على التظاهر

شفق نيوز/ حذر رئيس لجنة الصحة النيابية والبيئة، ماجد شنكالي، يوم الثلاثاء، جهات لم يسمها من الاستمرار بدفع ذوي المهن الصحية نحو التظاهرات، مستنكراً في الوقت نفسه اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين.

وقال شنكالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الوقت الذي نشدد على ضرورة التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة، نؤكد على أهمية حمايتهم من قبل القوات الأمنية وعدم الاعتداء عليهم".

وأضاف "تلقينا بأسف شديد تعرض المتظاهرين من خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية المطالبين بالتعيين استناداً لقانون التدرج الطبي رقم 6 وتعديلاته لسنة 2000 الذي يلزم الحكومة بتعيينهم على ملاك مؤسسات وزارة الصحة، من قبل القوات الأمنية اليوم في بغداد، وسقوط جرحى واعتقال عدد منهم وهذا يعد خرقاً للقانون يجب على الجهات المعنية محاسبة المعتدين".

وأكد "نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية نشكر موقف دولة رئيس الوزراء الداعم للخريجين من خلال موافقته مبدئياً على توفير الدرجات الوظيفية لهم، بانتظار قرار وزارة المالية بهذا الشأن".

وشدد شنكالي "نطالب بعض الجهات التي تحرض الخريجين على التظاهر بشكل مستمر دون انتظار الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الدرجات الوظيفية لهم، بالتوقف عن هذه الأعمال التي هي ليست من صالح الخريجين بل ستزيد الأمور أكثر تعقيداً".

وجدد مطالبته مجلس الوزراء ووزارة المالية بالموافقة على توفير درجات وظيفية تضمن تعيين جميع مخرجات الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية والصحية لعام 2023 نظراً لسريان قانون التدرج الطبي، وأن يكون التعيين وفق حاجة المؤسسات الصحية بعد تعديل القانون.

وخرج المئات من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية صباح اليوم الثلاثاء في تظاهرات كبيرة في بغداد مطالبين بتوفير تعيينات لهم.

وكان مصدر أمني، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بتسجيل أكثر من 25 إصابة في محاولة للقوات الأمنية لفض تظاهرات ذوي المهن الطبية والصحية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن الإصابات تنوعت بالضرب والماء الحار نتيجة استخدام قوات مكافحة الشغب عجلات رش المياه في محاولة لتفريق تظاهرات المهن الطبية بمحيط حديقة "الشوّاف" وسط بغداد.

ووافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الإثنين، على تعيين قرابة 60 ألف من خريجي ذوي المهن الطبية والصحية.