الصحة النيابية تحصي أعداد مراكز التجميل "المجازة رسمياً" في العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة الصحة النيابية، يوم الأحد، أن 71 مركز تجميل وزراعة شعر في عموم العراق "مجازة رسميا" وسط انتشار المئات منها في بغداد فقط، متعهدة بالعمل على غلق المراكز غير المجازة وفك التداخل بين عمل وزارة الصحة والنقابات.

وقال رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الصحة والبيئة استضافت اليوم، مدير قسم القطاع الصحي الخاص التابع الى مكتب وزير الصحة للوقوف على تأخر منح الضوابط الجديدة الخاصة بالموافقات لفتح المستشفيات ومراكز التجميل وايضا بعض العيادات الجراحية اليومية، مشيرا الى ايقافها منذ أربعة أشهر وحتى هذه اللحظة دون أن يتم إصدار ضوابط جديدة.

وأضاف أنه تبين خلال هذه الاستضافة أن "عدد مراكز التجميل وعيادات زرع الشعر المجازة رسميا في عموم العراق يبلغ 71 مركز تجميل فقط"، مبينا ان "في بغداد وحدها المئات من مراكز التجميل غير المجازة".

وتابع، لذلك سنقف عند هذا الامر البالغ الاهمية لمخاطبة الجهات واغلاق كل مراكز التجميل غير المجازة من وزارة الصحة، موضحا أن هناك تداخلا كبيرا بين عمل وزارة الصحة ونقابتي اطباء الاسنان والاطباء في فتح مراكز التجميل، وفي القانون وحفظ قانون الصحة العامة فتح مراكز التجميل محصور بصلاحيات وزارة الصحة، لكن هناك تداخل للنقابات.

وأكد "في المرحلة المقبلة سنتجاوز هذا الأمر ونعمل على إغلاق جميع المراكز التخصصية الخاصة بزراعة الشعر والتجميل غير المجازة من وزارة الصحة، بالتعاون مع قسم التفتيش في وزارة الصحة وايضاً الجهات الأمنية ذات العلاقة".

وفي السابع من تشرين الثاني 2022، أعلنت وزارة الصحة العراقية، إيقاف منح إجازات المؤسسات الصحية الأهلية لحين إصدار ضوابط جديدة بشأنها.

ويشهد العراق خلال السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في أعداد مراكز التجميل، التي انتشرت بشكل واسع وسط إقبال كثيف من النساء والرجال، رغم رصد نقابة الأطباء العراقيين مئات مراكز التجميل "الوهمي وغير المرخصة" في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وحدها، بحسب بيان رسمي.