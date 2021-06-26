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الصحة النيابية تحذر من "دلتا الموت": لن يوقفه إلا اللقاح

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-26T13:56:12+0000
الصحة النيابية تحذر من "دلتا الموت": لن يوقفه إلا اللقاح

شفق نيوز/ حذرت لجنة الصحة النيابية، يوم السبت، من تسجيل الموجة الثالثة لفيروس كورونا "دلتا" ضعف عدد وفيات  الموجتين السابقتين، مشددة على أن اللقاح بجرعتين وحده من سيوقف هذا "الموت".

وقال عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة الكورونا فايروس بسبب المتغير دلتا الجديد للكورونا"، مبيناً أنها "تصيب البلدان المتأخرة نسبياً في اعداد المتلقين للقاحات".

وأشار الموسوي، إلى أن "هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن ايقافه إلا بجرعتي لقاح"، موضحاً "أنك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح".

وتابع قائلاً أنه "لاحماية من هذا الوباء إلا بالالتزام بتعيلمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة".

وأشار إلى أن "المتغير (دلتا) لم يكون هو الاخير، ولن يتوقف الوباء فجأة او يتحول الى سلالة (لقاحية) كما يشيع البعض"، مشدداً "وحده اللقاح هو من سيقف بوجه كل هذا الموت، وبدون اللقاح انت (عارٍ) امام أسوء متغير عرفتة مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم".

ودعا "الجميع التسارع باخذ اللقاح فجميع الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق اليوم السبت، دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من انتشار مرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها "أشد وأخطر" من الموجتين السابقتين.

 

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