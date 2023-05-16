الصحة النيابية تحدد موعد ومكان تطبيق قانون الضمان الصحي تجريبياً

شفق نيوز/ أوضحت عضو لجنة الصحة النيابية وفاء الشمري، يوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الصحي سيتم العمل به تجريبياً في شهر تموز/ يوليو المقبل في جانب من العاصمة بغداد.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، ان "قانون الضمان الصحي اول تجربة له سيكون في جانب الرصافة ببغداد، ووزارة الصحة ستقوم بتطبيق النظام الصحي في شهر تموز المقبل".

واضافت "اذا نجحت الخطوة الأولى للتطبيق نظام الضمان الصحي في بغداد فإنها ستنجح في المحافظات الأخرى وسيتم فتح مراكز في جانب الكرخ والمحافظات".

وبينت ان "نظام الضمان الصحي سيساهم في مساعدة الموظف الحكومي أثناء مراجعة القطاع الصحي بدلا من إنفاق أجور مرتفعة في العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة".

واشارت الشمري الى ان "رئيس الوزراء ووزير الصحة أكدا على أهمية قانون الضمان الصحي وأهمية تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة".

وصوّت مجلس النواب العراقي في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 على قانون الضمان الصحي إلا أنه لم يدخل حيز التطبيق لغاية الآن.