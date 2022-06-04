الصحة النيابية تتحرك لتعيين 42 ألف خريج وتخاطب أمانة مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أعلنت نائب رئيس لجنة الصحة النيابية اسماء العاني، يوم السبت، عن استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة تعيين 42 ألف خريج من كليات المجموعات الطبية.

وقالت العاني لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية استضافت كلاً من: رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، ووزير الصحة، ومسؤولي النقابات الطبية لمناقشة موضوع تعيين الأطباء العام، وأطباء الأسنان والصيادلة والكوادر الطبية والعلوميبن والتقنيات وذو المهن الطبية الصحية".

وأشارت إلى "الاتفاق خلال استضافة المسؤولين على أن يتم رفع كتاب من قبل النائب الاول لرئيس المجلس حاكم الزاملي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعقد جلسة لمجلس الوزراء لحل مشكلة النقص الكبير في الكوادر الطبية والصحية والتمريضية في المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظات العراقية كافة".

وأضافت العاني، "نأمل ان نخرج بنتيجة إيجابية خلال الفترة المقبلة لتعيين اكثر من 42 ألف خريج من الاختصاصات الطبية والصحية كافة من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء لحل مشكلة الخريجين للأعوام 2020-2021".