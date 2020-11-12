الصحة النيابية تبدي اعتراضاً على بدء العام الدراسي: الوضع صعب جداً

شفق نيوز/ أبدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الخميس، اعتراضاً على قرار وزارة التربية القاضي ببدء العام الدراسي الجديد، محذرة من زيادة معدل الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت عضو اللجنة وفاء حسين لوكالة شفق نيوز، "يفترض من وزارة التربية التريث بقرار بدء العام الدراسي الجديد 2020-2021 وتأجيل ذلك حتى إشعارٍ أخر"، مبينة أن "الوضع بالبلاد صعب جداً من الناحية المالية والاقتصادية وجائحة كورونا وتأثيرها على المجتمع".

وأضافت حسين أن "قرار التربية بإعادة فتح المدارس غير صحيح، كونها لا تستطيع السيطرة على اعداد الطلاب والاجراءات الوقائية"، موضحة أن "القرار الصادر ينص على تواجد 15 طالباً في كل صف، إلا أن الحقيقة لكل صف بحدود 50 طالباً وأكثر من ذلك بكثير في المدارس الابتدائية".

وشددت حسين، أن "لجنة الصحة والبيئة النيابية لا تؤيد في هذا الوقت إعادة فتح المدارس وبدء الدوام الرسمي، خصوصاً أن الطلبة في المدارس الابتدائية اطفال وغير ملتزمين بالإجراءات الوقائية"، محذرة أن "هذا قد يسبب بزيادة معدل الاصابات بفيروس كورونا".

وقال وزير التربية علي حميد مخلف في تصريحات ادلى بها اليوم، إن خطة متكاملة تم اعدادها استعداداً للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى التوجه نحو نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني.

كما أوضح الوزير أن الدوام في المدارس سيكون يوماً واحداً في الأسبوع وأربعة أيام بالمنزل عبر الأنترنت، وأضاف أن الطالب الذي يتعذر عليه الحصول على الأنترنت؛ بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي، مشيراً إلى اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً للمدارس كافة.

وقررت وزارة التربية، في 7 تشرين الثاني الحالي، تعليق عطلة يوم السبت في جميع مدارس العراق ليكون الدوام بواقع ستة أيام في الاسبوع خمسة منها ستكون تعليما الكترونيا.