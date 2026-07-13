الصحة النيابية: المستشفيات لا تواكب النمو السكاني في العراق

شفق نيوز- بغداد

أكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، شهد الحمداني، يوم الاثنين، أن القطاع الصحي في العراق يواجه تحديات متزايدة نتيجة النمو السكاني المستمر، فيما أشارت إلى أن المحافظات المتضررة من العمليات العسكرية ما تزال تعاني نقصاً واضحاً في المستشفيات والخدمات الصحية.

وقالت الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيادة السكانية المتسارعة تتطلب التوسع بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، لأن المؤسسات الحالية لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين".

وبينت أن "المحافظات المتضررة، ولا سيما نينوى، تمثل نموذجاً واضحاً لحجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي".

وأضافت أن "عدداً من المستشفيات الرئيسة في تلك المحافظات تعرض للتدمير خلال الحرب على تنظيم داعش، ولم يُعوض هذا النقص بشكل كامل حتى الآن، على الرغم من افتتاح بعض المؤسسات الصحية الجديدة".

وأكدت الحمداني أن "الحاجة ما تزال قائمة لإنشاء مستشفيات إضافية وتأهيل البنى التحتية الصحية".

وأوضحت أن "تحسين الواقع الصحي لا يرتبط بالحكومة وحدها، بل يتطلب أيضاً التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الصحية داخل المؤسسات العلاجية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الملاكات الطبية والخدمات المقدمة".

وشددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ المشاريع الصحية المتلكئة وزيادة التخصيصات المالية للقطاع الصحي، بما ينسجم مع معدلات النمو السكاني ويضمن تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين في مختلف المحافظات.