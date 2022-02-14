سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصحة: المواطنون تراجعوا عن أخذ اللقاح بعد انخفاض الإصابة بكورونا

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-14T10:43:03+0000
الصحة: المواطنون تراجعوا عن أخذ اللقاح بعد انخفاض الإصابة بكورونا

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما لفتت إلى تراجع المواطنين عن أخذ اللقاح وعدم الالتزام بالوقاية الصحية. 

وقالت عضو الفريق الطبي في  الوزارة ربى فلاح لوكالة شفق نيوز، ان "اللقاح المضاد لفيروس كورونا يلعب دورا مهما جدا في الحد من أعراض المرض الشديدة، وأن زيادة نسبة الملقحين بالموجة الثالثة أدت إلى انخفاض معدل الإصابات والخروج من الموجة قبل الدخول للموجة الرابعة". 

وأضافت "لولا اللقاح كورونا ونسبة الملقحين لا ارتفع معدل الإصابات إلى 10 آلاف إصابة يوميا"، مشيرة إلى أن "المواطنين تراجعوا عن أخذ اللقاح وابتعدوا عن الوقاية الصحية بعد رؤيتهم نسبة انخفاض معدل الإصابات بكورونا". 

ودعت فلاح المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتوجه إلى المراكز الصحية لاخذ اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

related

التربية العراقية تؤكد استمرار دوام المدارس يوم واحد أسبوعيا

Date: 2021-01-11 06:09:08
التربية العراقية تؤكد استمرار دوام المدارس يوم واحد أسبوعيا

العراق يسجل ارتفاعاً طفيفاً بإصابات ووفيات كورونا

Date: 2021-05-23 13:29:46
العراق يسجل ارتفاعاً طفيفاً بإصابات ووفيات كورونا

العراق يسجل انخفاضاً كبيراً بإصابات ووفيات كورونا اليومية

Date: 2022-02-12 13:02:21
العراق يسجل انخفاضاً كبيراً بإصابات ووفيات كورونا اليومية

ممرضة إيرانية تبكي بحرقة وتناشد: لا تخرجوا من بيوتكم

Date: 2020-03-10 11:17:36
ممرضة إيرانية تبكي بحرقة وتناشد: لا تخرجوا من بيوتكم

إجراءات صحية جديدة للحد من تفشي كورونا في محافظة عراقية

Date: 2021-07-18 15:12:17
إجراءات صحية جديدة للحد من تفشي كورونا في محافظة عراقية

ذي قار.. إصابة 32 طبيباً بكورونا

Date: 2021-02-24 08:44:56
ذي قار.. إصابة 32 طبيباً بكورونا

كورونا العراق.. مجلس عزاء بتسبب بحظر شامل وإغلاق مجمع سكني

Date: 2020-10-21 11:15:35
كورونا العراق.. مجلس عزاء بتسبب بحظر شامل وإغلاق مجمع سكني

العراق يسجل انخفاضاً واضحاً بإصابات ووفيات كورونا اليومية

Date: 2021-11-06 13:19:30
العراق يسجل انخفاضاً واضحاً بإصابات ووفيات كورونا اليومية