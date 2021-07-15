الصحة: العراق غير مستثنى من دخول أي سلالة من فيروس كورونا

شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، من دخول البلاد بموجة ثالثة "أشد فتكاً" من فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة ربى فلاح حسن عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، لوكالة شفق نيوز؛ ان العراق غير مستثنى من دخول أي سلالة من فيروس كورونا.

وأضافت حسن؛ أن العراق معرض في أي لحظة لزيادة أعداد كبيرة الإصابات ودخول البلاد لموجة الثالثة هي أشد من الموجات السابقة يمكن أن تكون تدخل هذه السلالة وحتى سلالات جديدة مع ذلك"، مبينة أن وزارة الصحة اتخذت خطة احترازية ووقائية لمنع دخول هذه السلالة أو تأخير دخولها.

وفيما يخص أخذ اللقاحات أكدت رحسن؛ ان اللقاحات تشمل جميع السلالات لكن لن تمنع الإصابة، وانما ستقلل من شدة الإصابات وتمنع من خطر الوفاة.

وكان وزير الصحة في إقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي أعلن في وقت سابق من يوم الخميس تسجيل الإقليم إصابات بمتحور فيروس كورونا نوع "دلتا" سريع الانتشار .