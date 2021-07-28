الصحة العراقية: نحن في الموجة الوبائية الاخطر من كل سابقاتها

شفق نيوز/ علقت وزارة الصحة العراقية، يوم الاربعاء، على تسجيل البلاد رقماً غير مسبوق من اعداد الاصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدم الالتزام سيؤدي حتماً إلى حدوث حالة تفشٍ وبائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نحن الآن في موجة وبائية هي الأخطر من كل سابقاتها"، موضحاً أن "مؤسساتنا الصحية تواجه ضغطاً كبيراً من أعداد الحالات الداخلة ونسبة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة".

وأشار إلى أن "نسبة حالات الاصابة الشديدة حالياً هي الاكثر "، مؤكداً على ضرورة "أساسيات الوقاية؛ لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتلقي اللقاحات".

وأضاف أن "هذا ما حذرت منه وزارة الصحة بان عدد المصابين سيصل الى اعداد اكثر من الاعداد السابقة بفارق كبير ومضاعف بسبب التجمعات وعدم الاكتراث بالالتزام بالاجراءات الوقائية طيلة ايام العيد على الرغم من دخول موجة جديدة ومتحورة".

ودعا البدر المواطنين "للالتزام بالاجراءات الوقائية والاقبال على اخذ اللقاح بالتسجيل على المنصات الالكترونية لغرض تنظيم عملية اخذ اللقاح"، مشيراً إلى أن "البلاد حاليا في مرحلة الذروة ونعيش في خطر وبائي يتحتم على الجميع الالتزام".

وسجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في العراق 13515 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ تفشي الوباء ولغاية الآن.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن 8217 مريضا تماثلوا للشفاء بينما توفي 66 مصابا بالفيروس.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات في العراق إلى 1590528 فيما تعافى من بينهم 1437759 مريضا توفي 18484.