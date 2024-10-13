الصحة العراقية: ملتزمون بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للنازحين اللبنانيين

شفق نيوز/ أكدت وزارة الصحة، يوم الأحد، التزامها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للنازحين اللبنانيين الذين وفدوا مؤخرا على العراق جراء العمليات العسكرية التي تشنها اسرائيل على الضاحية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "أرسلنا 15 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية المختلفة على متن طائرة عسكرية عراقية الى بيروت مع فريق طبي عالي التخصص من جراحين وغيرهم الذين قدموا رعاية صحية مبدئية للمصابين" جراء حادثة انفجارات "البيجر" في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه بعد هذه الشحنة جهزت الوزارة شحنات اخرى تبقى تفاصيل نقلها برا وجوا مع الجهات المعنية، مشيرا الى أن جهات اخرى أرسلت الحشد والعتبات استقبلنا عددا من الجرحى في عدد من المؤسسات الصحية في المحافظات.

وجدد المتحدث باسم الوزارة التزامها في تقديم أي شكل من أشكال الرعاية الصحية اللازمة والحالات الطارئة وحتى التأهيلية لحين تماثلها للشفاء وعودتهم إلى بلدهم.