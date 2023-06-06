الصحة العراقية: لم نفقد السيطرة على الحمى النزفية

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة صدور تصريح منسوب لمدير عام دائرة الصحة العامة ذكر فيه فقدان السيطرة على مرض الحمى النزفية.

وذكرت الوزارة في بيان قدرة واستعداد مؤسساتها الصحية لعلاج اي حالات وبائية واعتماد الوزارة لبروتوكول علاجي فعّال تماثلت من خلاله عشرات الحالات بالحمى النزفية للشفاء التام وخصوصا اذا ما شُخّصت في وقت مبكر، ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات في هذا العام عن العام الماضي بنسبة 25٪؜ .

وان السيطرة على هذا المرض ممكنة جدا ويتطلب التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة من خلال تكثيف حملات رش المبيدات من قبل دوائر البيطرة ومنع انتقال الحيوانات بين المحافظات او داخل المحافظة اضافة الى اهمية معالجة ظاهرة الجزر العشوائي.

وقال الوزارة "نهيب بالمواطنين الكرام باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة عند التعامل مع الحيوانات ولحومها قبل الطبخ، لان اللحم بعد الطبخ يصبح سليم ولا خوف منه فالحرارة تقتل كل الميكروبات والجراثيم ان وجدت.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت اواخر ايار مايو، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 139 منذ بداية هذا العام، من بينها 20 حالة وفاة.

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.