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الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-24T04:51:44+0000
الصحة العراقية: لقاح كورونا لا يقي من كورونا بنسبة 100%

شفق نيوز/ صرحت وزارة الصحة والبيئة بأن اللقاح لا يقي من فيروس كورونا بنسبة 100 بالمئة ما يستدعى الاستمرار في ارتداء الكمامة بعد تلقي الجرعات، وبينما اشارت الى أن 70 بالمئة من اللقاح تسيطر عليها 10 دول في العالم، تحدثت عن عدم وجود عدالة بتوزيعه بين الدول، وفقا لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي قوله ان “توزيع اللقاح يفتقد الى العدالة والمساواة، إذ توجد 10 دول سيطرت على اكثر من 70 بالمئة من انتاج اللقاح، بينما هناك 130 دولة لم تصل اليها اللقاحات منها العراق”.

وأضاف أن “الجميع يرغب بانتهاء هذا الكابوس لكن بشرطين؛ هما ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، مع وصول اعداد الملقحين الى اكثر من 80 بالمئة بالعالم”، لافتا الى أن “الفيروس يتعرض الى تحورات عديدة من اجل الدفاع عن نفسه والبقاء على قيد الحياة والعيش على الخلية الحية، اذ يتميز كورونا بقوته بالرغم من الطفرات الوراثية التي تطرأ عليه”. 

وتابع الساعدي ان “على الذين يتناولون جرعات اللقاح مستقبلا الاستمرار بارتداء الكمامة لانها تعطي مأمونية كبيرة من الفيروس، لا سيما ان نسبة فعالية اللقاح تتراوح بين 70 – 90 بالمئة، بمعنى أن الـ10 بالمئة المتبقية تعرض المواطن للاصابة بشكل بسيط عند عدم التزامه بالوقاية الصحية”.

وكان وزير الصحة والبيئة حسن التميمي قد اعلن في تصريح لوسائل اعلام حكومية ان لقاح كورونا سيصل الى العراق الأسبوع المقبل.

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